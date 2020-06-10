В Петербурге торговые центры откроются не раньше конца июля

Вчера, 22:28

Александр Зуев

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В Петербурге торговые центры откроются не раньше конца июля

Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик заявил, что торговые центры в городе будут открываться в последнюю очередь - в конце июля. Он также упомянул, что арендаторам или владельцам торговых центров будут предоставлены налоговые льготы. Наряду с этим Соловейчик добавил, что все будет находиться под контролем, чтобы на предпринимателей не оказывалось давление.

Ранее стало известно, что бани, библиотеки и парикмахерские, попавшие под первый этап снятия ограничений, могут уже открыться. Федеральные музеи и музеи-заповедники откроют со следующей недели. На втором этапе откроют салоны красоты и стоматологии.

Напомним, в Петербурге уже действует первый этап отмены ограничений. При этом главный санитарный врач Наталия Башкетова  сказала, что с дальнейшим снятием ограничений торопиться не следует, так как город к этому не готов, пишет 78.ru.

Накануне губернатор Александр Беглов опубликовал опрос, в котором спросил горожан, какие объекты стоит открыть в первую очередь.  Участники опроса чаще всего упоминали детские сады, салоны красоты и парки.

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