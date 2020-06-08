В Петербурге местные жители отстояли граффити со звездой 80-х

Сегодня, 14:24

Анна Лисова

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В Петербурге местные жители отстояли граффити со звездой 80-х
Рок-группа «Алиса»

В Петербурге активистам удалось отстоять графити с солистом российской рок-группы «Алиса» Константином Кинчевым. Портал 78.ru рассказывает, что ранее сотрудники коммунальных служб хотели закрасить это графити. Находится оно во дворе дома №?47 на Лиговском проспекте. Это двор магазина CastleRock. Но инициативная группа, возглавил которую основатель и директор музыкального магазина CastleRock Леонид Фридман, смогла добиться того, чтобы изображение не было уничтожено.

В социальной сети «ВКонтакте» сообщество «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» появилось сообщение, в котором указано, что ситуация была урегулирована «по-человечески и со здравым смыслом».

«Все решено, граффити останется во дворе магазина «Кастл Рок» — пока что. И будет еще долго радовать жителей и гостей Питера. Дворник сказал, что не будет закрашивать его. Спасибо шефу магазина Леониду Фридману за решение вопроса и урегулирование ситуации — по-человечески и со здравым смыслом», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Петербурге создано немало графити, которые стали уже знаковыми. На одном из них изображен актер Сергей Бодров-младший в образе Данилы Багрова из фильма «Брат». Это графити в мае испортили вандалы, нанеся на него надпись красного цвета.

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