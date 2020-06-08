В Петербурге медики получат выплаты на покупку жилья

Сегодня, 20:31

Анна Морозова

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В Петербурге медики получат выплаты на покупку жилья

Медикам Петербурга, которые проживают в коммунальных или отдельных квартирах, окажут поддержку в улучшении жилищных условий.

10 июня соответствующее постановление Президента РФ Владимира Путина заверил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Данным документом предусматривается обеспечение врачей жильем за счет средств государственного бюджета. Теперь все медицинские работники независимо от жилищных условий могут претендовать на социальную поддержку для покупки или строительства недвижимости.

Ранее сообщалось, что семьям врачей, умерших от коронавирусной инфекции, передали 4 млн рублей, которые собрал ветеран Петербурга.

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