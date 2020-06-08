В Петербурге вызвали наряд Росгвардии к посетителю магазина без маски

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Анна Морозова

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В Петербурге вызвали наряд Росгвардии к посетителю магазина без маски

10 июня к посетителю магазина на Васильевском острове в Петербурге был вызван наряд Росгвардии. Причиной этому послужило отсутствие у покупателя маски на лице.

Со слов очевидцев, инцидент случился в строительном гипермаркете «Леруа Мерлен» на улице Уральской. Охранники магазина вызвали сотрудников Росгвардии, потому что покупатель находился в общественном месте без защитной маски.При этом у гражданина была с собой маска, которую он не надел по непонятным причинам. 

Правоохранители провели с мужчиной беседу, после чего он надел маску и продолжил покупки.

Отмечается, что как такового конфликта между мужчиной и сотрудниками магазина не было. Работники не захотели делать замечание покупателю самостоятельно, поэтому нажали на тревожную кнопку, вызвав для этого росгвардейцев. Сам мужчина сказал, что если бы ему сделали замечание сотрудники строймага, он надел бы маску без проблем. Покупатель был очень удивлен вызову сотрудников правоохранительных органов.

Мнения пользователей Сети по этому поводу разделились. Одни считают ношение маски обязательным, другие же не верят в эффективность СИЗ.

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