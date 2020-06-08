Прокуратура подтвердила подмену консервов в детских наборах в Кронштадте

Сегодня, 15:22

Александр Зуев

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Прокуратура подтвердила подмену консервов в детских наборах в Кронштадте
Просроченная селедка вместо сайры

Родители воспитанников детских садов Кронштадта жалуются на просроченные продукты. По их словам, просроченными оказались рыбные консервы. Кроме того, вместо обещанной на упаковки сайры в банках была сельдь с икрой. По словам жительницы Петроградского района, она решила проверить рыбу. Под наклейкой с упаковки женщина увидела следы старой этикетки. На новой наклейке был указан срок годности три года. Тогда женщина сравнила эту банку с той, которую она покупала сама. Оказалась, что на другой упаковке указан срок два года.

Между тем прокуратура района провела проверку и выяснила, что в период с 1 июня 2020 г. по 5 июня 2020 г. ООО «СоцПит» выдал дошкольным образовательным учреждениям района продуктовые наборы, в состав которых входили консервы. Содержимое рыбных консервов с этикеткой «Сайра» не соответствует маркировке производителя.

В итоге продукция была отправлена на лабораторную экспертизу. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. В прокуратуре заявили, что нарушения будут устранены. В администрации района пообещали заменить просроченные продукты на нормальные, пишет Peterburg2.ru.

Отметим, что выдача наборов в районах, где были обнаружены подозрительные консервы, на время проверки была приостановлена. К этому времени выдача возобновлена с проверкой соответствия этикеток маркировкам на банках.

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