Второй этап снятия ограничений анонсирован в Петербурге

Сегодня, 13:32

Анна Лисова

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Второй этап снятия ограничений анонсирован в Петербурге
Выход из карантина

Петербург постепенно выходит из карантина и в городе вскоре могут открыться библиотеки, мебельные магазины, фотоателье, бани, парикмахерские и центры бытовых услуг. Об этом рассказал ТАСС губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Если эпидемиологическая ситуация в Петербурге позволит, то в самое ближайшее время мы продолжим реализацию мер, запланированных на первом этапе. С Роспотребнадзором уже согласованы такие шаги», - подчеркнул Беглов.

По словам градоначальника, на следующем этапе снятия ограничений в Петербурге могут разрешить заниматься спортом на улице. Также будет разрешено проводить тренировки с постоянным пребыванием спортсменов и тренеров в так называемом «закрытом контуре», то есть в специализированных помещениях. Но это касается профессиональных спортсменов и их тренеров.

Будут возобновлены некоторые льготы на проезд для пенсионеров и других льготников. В частности, они смогут воспользоваться бесплатным проездом при возвращении из Ленинградской области в Петербург. Планируется возобновления оказания услуг системой каршеринга.

Беглов отметил, что город постепенно начал возвращаться к нормально жизни. Но крайне важно, чтобы горожане соблюдали все действующие ограничения, поскольку при ухудшении эпидемиологической ситуации придется вновь вводить жесткий карантин.

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