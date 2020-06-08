Второй этап снятия ограничений анонсирован в Петербурге

Петербург постепенно выходит из карантина и в городе вскоре могут открыться библиотеки, мебельные магазины, фотоателье, бани, парикмахерские и центры бытовых услуг. Об этом рассказал ТАСС губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Если эпидемиологическая ситуация в Петербурге позволит, то в самое ближайшее время мы продолжим реализацию мер, запланированных на первом этапе. С Роспотребнадзором уже согласованы такие шаги», - подчеркнул Беглов.

По словам градоначальника, на следующем этапе снятия ограничений в Петербурге могут разрешить заниматься спортом на улице. Также будет разрешено проводить тренировки с постоянным пребыванием спортсменов и тренеров в так называемом «закрытом контуре», то есть в специализированных помещениях. Но это касается профессиональных спортсменов и их тренеров.

Будут возобновлены некоторые льготы на проезд для пенсионеров и других льготников. В частности, они смогут воспользоваться бесплатным проездом при возвращении из Ленинградской области в Петербург. Планируется возобновления оказания услуг системой каршеринга.

Беглов отметил, что город постепенно начал возвращаться к нормально жизни. Но крайне важно, чтобы горожане соблюдали все действующие ограничения, поскольку при ухудшении эпидемиологической ситуации придется вновь вводить жесткий карантин.