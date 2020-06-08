В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в 20 раз

В Петербурге продолжает расти заболеваемость внебольничной пневмонией. За неделю количество случаев внебольничной пневмонии в городе превысило средний многолетний уровень в 20 раз, о чем сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирина Чхинджерии, передает 78.ru.

Чхинджерии отмечает, что за последние 3 недели в Северной столице внебольничную пневмонию диагностировали почти у 5 тыс. пациентов. При этом, как рассказала главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова, у всех пациентов с пневмонией, которые выявляются в последнее время, диагностируют коронавирусную инфекцию. В Роспотребнадзоре объяснили, что количество внебольничных пневмоний – это один из основных показателей оценки интенсивности эпидемии.