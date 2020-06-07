150 тысяч петербуржцев потеряли работу из-за пандемии коронавируса

Сегодня, 18:13

Анна Морозова

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150 тысяч петербуржцев потеряли работу из-за пандемии коронавируса

По данным исследования, проведенного экспертами НИУ ВШЭ совместно с Комитетом по труду и занятости Петербурга, 150 тысяч горожан остались без работы из-за пандемии коронавируса.

Аналитики сообщили, что самой пострадавшей в связи с пандемией оказалась сфера обслуживания. В торговой отрасли лишились работы более 38 тысяч горожан. Также без работы остались 5 тысяч сотрудников общепита и более 3 тысяч работников туристического бизнеса. Потеряли работу 6,5 тысяч секретарей, делопроизводителей и офис-менеджеров.

Несмотря на повышение уровня безработицы, в ближайшее время лишившиеся своего трудоустройства петербуржцы смогут найти новое место работы, поскольку за последние 2 недели количество вакансий на сайтах увеличилось на 13%. По данному показателю северная столица России лидирует.

Директор Центра прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург Александр Курячий сообщил, что Россия приближается к пику темпов прироста безработицы, а уже в августе начнется плавное восстановление экономики. Летом экономическая активность будет ограничена. В частности, будет низкий туристический поток и потребительский спрос, что будет препятствовать восстановлению докризисного состояния рынка труда в ближайшее время. Тем не менее многим сотрудникам пострадавших отраслей удалось быстро сориентироваться в ситуации и начать поиск работы в других сферах.

Курячий отметил, что, хотя спрогнозировать что-то точно невозможно, однако усиления кризиса не предвидится.

По подсчетам Международной организации труда Росстат количество безработных в России в апреле достигло 4,3 миллиона человек, что составляет 5,8% от рабочей силы. В сравнении с мартом прирост достиг 23,4% — 815 тысяч человек. Всего за 2020 год уровень безработицы в стране увеличился на 21%. У лишившихся работы из-за пандемии коронавируса жителей Ленинградской области есть возможность трудоустроиться в сфере дорожного хозяйства, экологии и создания интерактивных карт. Общественные работы смогут получить от 1 до 1,5 тысячи человек.

Ранее Министерством труда и социальной защиты России был подготовлен проект постановления правительства «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году», в котором предполагается запрет на увольнение по инициативе работодателя во время пандемии коронавируса. Также в документе прописаны условия выхода работников в смены и права на изменение их обязанностей без согласия.

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