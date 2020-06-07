В Петербурге в госпитале «Ленэкспо» рухнул потолок

В Петербурге в госпитале «Ленэкспо», который развернули для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, произошло обрушение потолка. Об этом сообщила депутат, глава муниципального образования «Гавань» Нэлли Вавилина. Она опубликовала фото и видео, на которых запечатлены обрушение потолка и затопленные водой душевые.

Нэлли Вавилина сообщила, что обрушение потолка в «Ленэкспо» произошло в ночь на 8 июня. Обрушился он в одной из ординаторской госпиталя. Депутат утверждает, что никто из людей не пострадал.

«Стоимость ремонта в Ленэкспо - 416 млн. «№Господа, у вас миллион отклеился», - написала она в публикации о произошедшем.

Пациенты, пребывающие во временном госпитале, также пожаловались на постоянные протечки в санузлах. Временный госпиталь был развернут в павильонах выставочного комплекса «Ленэкспо» из-за увеличения в Петербурге числа больных с COVID-19. В нем находятся пациенты с легким течением заболевания.