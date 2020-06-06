Названы районы Петербурга, где больше всего больных коронавирусом

Раскрыто число коронавирусных больных по районам Петербурга. Так, в мае наибольшее количество зараженных было выявлено в Невском районе, а наибольшее число ковид-больных, которые лечатся дома, - в Приморском районе. Такие данные следуют из доклада главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто.

Межведомственная рабочая группа по противодействию распространению COVID-19 также обнародовала карту, которая отображает количество людей под наблюдением медиков.

По информации издания «Доктор Питер», самая сложная ковид-обстановка на территории Приморского района города. Там у 7337 пациентов подозревают коронавирус, но подтвержден он пока лишь у 825.

В Невском районе COVID-19 подозревают у 3879, но официально диагноз подтвердился у большего количества - у 1581. В Кировском районе под наблюдением медиков 3738 пациентов, но диагноз подтвержден у 408.

Если говорить о количестве заразившихся на 100 тысяч населения, в лидерах Невский (229,5), Красногвардейский (259) и Курортный (254,7) районы.

Меньше всего подозрений на коронавирус в Кронштадтском районе - только 123. Притом диагноз подтвержден у 43.

Всего же официально коронавирус подтвержден у 18 835 жителей Северной столицы. В городе зарегистрированы 392 смерти, но 7 915 человек все же справились с заболеванием и выздоровели.