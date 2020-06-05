В 11 районах Петербурга поймали 49 нелегальных торговцев

С наступлением лета в Петербурге началась бойкая торговля. Город заполонили продавцы овощей и фруктов. Они занимают самые проходные места в разных районах, причем торгуют они прямо с земли, без использования средств индивидуальной защиты. К тому же качество их продукции достаточно невысокое. Как правило, на таких рынках царит полная антисанитария.

В 11 районах – Калининском, Красногвардейском, Невском, Приморском, Кировском, Фрунзенском, Красносельском, Центральном, Адмиралтейском, Пушкинском и Московском таких торговцев уже разогнали в ходе рейдов 8 июня.

Всего от незаконной торговли было освобождено 50 участков, где стояли лотки, столы и прилавки.

Еще две автолавки с овощами и фруктами выявили на Комендантском проспекте. На Выборгском шоссе обнаружили павильон. Примечательно, что на продукцию отсутствовала документация, многие продавцы не использовали маски и перчатки, допускали скопление покупателей у торговой точки. Все это нарушает правила безопасного поведения в условиях эпидемии COVID-19, пишет Мойка78 .

По итогам рейда правоохранители составили 49 протоколов об административных правонарушениях.