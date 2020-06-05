В Петербурге открылись непродовольственные магазины

С 8 июня в Петербурге начали работать непродовольственные магазины, передает «Коммерсантъ ». Но работать им разрешили в особом режиме. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Теперь в Северной столице будут работать цветочные и книжные магазины, а также магазины одежды, и магазины электроники.

На данном этапе разрешено открыться тем магазинам, площадь которых не превышает 400 метров. Владельцы должны будут контролировать, чтобы в магазине одновременно находились не более одного посетителя на 4 квадратных метра площади. Примерочные зоны пока должны быть закрыты. Также губернатор разрешил открыться и автосалонам. Но одновременно зайти в помещение автосалона может не более 10 человек. При этом проводить тестовые поездки пока нельзя.

Стоит отметить, что на минувшей неделе в Петербурге разрешили верующим входить в храмы. Но внутри помещения можно находиться исключительно в маске и перчатках.