В Петербурге открылись непродовольственные магазины

Сегодня, 13:05

Анна Лисова

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В Петербурге открылись непродовольственные магазины
Открытие непродовольственных магазинов в Петербурге

С 8 июня в Петербурге начали работать непродовольственные магазины, передает «Коммерсантъ». Но работать им разрешили в особом режиме. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Теперь в Северной столице будут работать цветочные и книжные магазины, а также магазины одежды, и магазины электроники.

На данном этапе разрешено открыться тем магазинам, площадь которых не превышает 400 метров. Владельцы должны будут контролировать, чтобы в магазине одновременно находились не более одного посетителя на 4 квадратных метра площади. Примерочные зоны пока должны быть закрыты. Также губернатор разрешил открыться и автосалонам. Но одновременно зайти в помещение автосалона может не более 10 человек. При этом проводить тестовые поездки пока нельзя.

Стоит отметить, что на минувшей неделе в Петербурге разрешили верующим входить в храмы. Но внутри помещения можно находиться исключительно в маске и перчатках.

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