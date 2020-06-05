Смертельная авария с участием такси и Ferrari в Петербурге попала на видео

В Петербурге произошло ДТП с участием белого автомобиля такси Volkswagen Polo и красного Ferrari. Видео этой аварии, произошедшей на Введенской улице, появилось в Сети, передает портал «Невские новости ».

На опубликованных кадрах можно увидеть, что красная Ferrari сильно пострадала при столкновении с другой легковушкой. К тому же после удара Ferrari отбросило к обочине. Передняя часть Ferrari оказалась полностью помята. У автомобиля такси от удара вылетел мотор.

Очевидцы рассказывают, что водитель Volkswagen Polo, поворачивая налево, не пропустил дорогую иномарку, которая вылетела на перекресток на мигающий зеленый свет светофора. Стоимость Ferrari составляет около 22 млн рублей.

Отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области сообщает, что в ДТП с участием такси на пересечении Большого проспекта Петроградской стороны и Введенской улицы пострадали три человека. На месте ДТП скончался водитель такси, мужчина, которому около 65 лет. Травмы средней степени тяжести получил 42-летний водитель Ferrari. 31-летняя пассажирка Ferrari получила легкие травмы. По факту ДТП проводится проверка.