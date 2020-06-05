В Елизаветинской больнице Петербурга пациент реанимации устроил поножовщину

Сегодня, 11:53

Ольга Громова

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В Елизаветинской больнице Петербурга пациент реанимации устроил поножовщину
Поножовщина в больнице

Минувшей ночью в отделении реанимации городской больницы № 3 Санкт-Петербурга (Калининский район) случилось ужасное происшествие. Неадекватный 43-летний пациент похитил из процедурного кабинета хирургический инструмент и с его помощью ранил в живот двух женщин, 60 и 61 года. Они также являются пациентками реанимации.

Пациент в реанимацию Елизаветинской больницы был госпитализирован с циррозом печени. Его состояние было тяжелым, но это не помешало ему выкрасть медицинский инструмент. Предположительно, это было около трех ночи.

Как передает агентство Интерфакс, в руки больного попал троакар. Это инструмент хирургов для проникновения в полость тела через покровные ткани с сохранением их герметичности, похож на полую трубку со вставными стилетами.

Троакаром больной ранил в живот двоих женщин. Они находились в реанимации в тяжелом состоянии. После нападения им оказали необходимую помощь. Они и дальше продолжают находиться в реанимации. Мужчина также находится в больнице, в перевозбужденном и невменяемом состоянии он будет под присмотром медиков. Полицейские проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

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