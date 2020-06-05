В Петербурге подростки палками избили 10-летнего ребенка

Сегодня, 11:53

Анна Лисова

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В Петербурге подростки палками избили 10-летнего ребенка

В Петербурге подростки палками избили десятилетнего ребенка, сообщает 5-tv.ru. Произошел этот инцидент на детской площадке в Парголово.

Со слов тети пострадавшего мальчика, пятеро подростков палками избили ее племянника. Женщина рассказала, что ее племянник пришел покачаться на качелях на детскую площадку, расположенную по адресу улица Первого мая дом 101. Там уже были подростки на 13-15 лет. Они начали угрожать школьнику расправой, если тот будет пользоваться качелями. Не послушав угрозы, мальчик пошел кататься. Подростки же впятером накинулись на него и начали избивать палками. Чтобы школьник не издавал криков, ему закрывали рот руками, продолжая при этом наносить удары.

Никто из взрослых ребенку на помощь не пришел. Подростки же убежали, бросив его в луже крови. Школьник в состоянии шока смог добраться до дома, где ему уже и вызывали скорую помощь. Мальчика тут же госпитализировали и прооперировали. Его состояние сейчас оценивается как стабильно тяжелое. Врачи говорят о том, что он получил множество ударов по голове. У него также выявлен перелом руки, а также есть рваная рана в области подмышки.

Родственники пострадавшего ищут свидетелей этого жесткого инцидента. Полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей нападавших и их задержанию.

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