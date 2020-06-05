В Петербурге задержан 49-летний мужчина, подозреваемый в убийстве подростка

49-летний житель Петербурга задержан по подозрению в убийстве 17-летнего подростка, сообщает портал «Невские новости ».

На официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации опубликована информация о том, что 7 июня ночью в парадной одного из домов по Лыжному переулку в Петербурге был жестоко избит подросток. Мужчина, подозреваемый в избиении несовершеннолетнего, задержан. Но поскольку из-за полученных травм подросток погиб, то уголовное дело было открыто по статье «Убийство».

Сообщается, что между подростком и задержанным произошел внезапно конфликт. Мужчина нанес парню несколько ударов ножом. Услышав крики в парадном, жильцы дома вызвали скорую помощь. Но пострадавший скончался по пути в больницу. Расследование уголовного дела по факту убийства подростка продолжается.