В больнице Санкт-Петербурга с подозрением на коронавирус устроили поножовщину

В одной из больниц Петербурга двое пациентов с подозрением на коронавирус устроили «разборки» с последующей поножовщиной. Об этом сообщает местное издание «Невские новости», ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

Конфликт между пациентами произошел в терапевтическом корпусе больницы №15 на Авангардной улице сегодня, 7 июня, около 17.00. Пациенты больницы по пока неизвестной причине что-не поделили и повздорили, а потом один из них схватился за нож и нанес ножевое ранение другому.

В данный момент в обстоятельствах конфликтной ситуации разбираются, подробности происшествия выясняются. В комздраве Петербурга информацию о поножовщине в больнице подтвердили.



