В Петербурге скупщиков масок ограбили на полмиллиона рублей

Сегодня, 17:50

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В Петербурге скупщиков масок ограбили на полмиллиона рублей

"Продавцы респираторов" оказались мошенниками и ограбили скупщиков масок почти на полмиллиона рублей. О вчерашнем происшествии сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области. Один из потерпевших 1996 года рождения субботним днем сообщил сотрудникам полиции, что у его приятеля на улице Республиканской отняли крупную сумму денег.

Выяснились подробности происшествия: двое знакомых решили купить партию респираторов с целью их дальнейшей продажи по более выгодной цене. Подходящее объявление о товаре они нашли на одном из популярных мобильных мессенджеров. Во время встречи с "продавцом" последний попросил покупателя показать деньги, а когда увидел пачку купюр - ударил потерпевшего по голове, схватил банкноты и скрылся. Как позже выяснилось, речь идет о сумме в 510 тысяч российских рублей.

По факту грабежа правоохранители открыли уголовное производство. Двое подозреваемых уже задержаны. Ими оказались мужчины 1991 и 1995 г.р. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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