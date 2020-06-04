В Петербурге за сутки подтверждено 55 смертей от коронавируса

Сегодня, 16:00

Ольга Громова

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В Петербурге за сутки подтверждено 55 смертей от коронавируса

За сутки, что минули, в Петербурге подтверждено 55 смертей от коронавируса. Такие данные приводит сайт стопкоронавирус.рф по состоянию на 6 июня. И это число «ковид»-смертей почти вдвое больше, чем по состоянию на 5 июня - вчера оперштаб сообщал о том, что от коронавируса в городе умерли 27 человек.

Всего в Северной столице России с начала пандемии от COVID-19 умерли 346 человек.

В РФ в целом за минувшие сутки скончались 197 человек. Всего за время эпидемии новый коронавирус унес жизни 5 725 человек.

За минувшие сутки больше смертей от COVID-19, чем в Петербурге, было зафиксировано лишь в Москве - 58.

Всего же в Санкт-Петербурге количество больных коронавирусом выросло до 18 169 человек, но выздоровели уже 7 462. В Ленобласти насчитывается 3 147 больных, 2 139 выздоровевших и 18 умерших, сообщает 78.ру.

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