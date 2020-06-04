В Петербурге грабители в медицинских масках ограбили квартиру на Обводном канале

Сегодня, 13:57

Анна Лисова

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В Петербурге грабители в медицинских масках ограбили квартиру на Обводном канале

В Петербурге грабители, скрыв лица за медицинскими масками, ограбили квартиру.

Произошло это ограбление в одной из коммунальных квартир д.183 по набережной Обводного канала, о чем сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах.

В полицию Петербурга обратился по телефону мужчина. Когда по указанному им адресу прибыли полицейские, то они узнали, что на хозяев квартиры напали четверо неизвестных. Они, скрыв лица под медицинскими масками, распылили газовый баллончик, связали скотчем жертв и ограбили их. Преступники скрылись, прихватив с собой  деньги, ювелирные украшения, а также смартфоны.

Но, интересно, что жертвы ограбления тоже стали обвиняемыми. Ведь, спеша сообщить о грабителях, жертвы преступления забыли спрятать свою мини-плантацию наркотиков.

В ограбленной квартире, отмечает «Фонтанка», проживают жильцы 21, 26, 28 и 34 лет. В комнате одного из жильцов коммуналки и нашли прямоугольный бокс из полиэтилена с 14 грядками, в двух из которых росло растение, напоминающее наркотик. Один из жильцов коммуналки признался, что действительно на досуге выращивает наркотическое растение. Он уже написал явку с повинной.

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