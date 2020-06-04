Каждый пятый сотрудник «скорой помощи» болеет в Петербурге

Сегодня, 08:39

Анна Лисова

0

Image 16+
Каждый пятый сотрудник «скорой помощи» болеет в Петербурге

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева  сообщила о том, что в городе сейчас болеет каждый пятый сотрудник скорой помощи, передает «Фонтанка».

Поэтому на данный момент возможны задержки с приездом бригадой скорой. Ситуацию усложняет и то, что многие симптомы, с которыми в прошлом году в больницу не обращались, сейчас уже не игнорируются пациентами, и они тоже вызывают медиков. 

«Безусловно, вызовов с ОРВИ и, в том числе, подозрением на ковид намного больше. Если в прошлом году пациент с высокой температурой, как правило, оставался на месте, то теперь это, как правило, госпитализация или направление в центр КТ. Эти вызовы длительные. Задержки есть, я не скрою. Порядка 20% медиков болеют», —  заявила   Соловьева. 

Она отметила, что на данный момент в норматив укладывается до 85% вызовов. Те же задержки, которые возникают по разным причинам, в службе скорой помощи пытаются устранять. 

 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Петербург в ближайшие дни может выйти на плато по коронавирусу

Вчера, 09:11

В Кронштадте в детям выдали просроченные консервы

Вчера, 08:34

В Петербурге к 2023 году откроются новые станции метро

4-06-2020, 23:47

В Петербурге полсотни магазинов и кафе незаконно работали в эпидемию

4-06-2020, 16:20

В центре Петербурга по неизвестной причине умерла молодая девушка

4-06-2020, 14:03

Роспотребнадзор назвал все водоемы Петербурга опасными

4-06-2020, 09:34

Начальник временного госпиталя в «Ленэкспо» объяснил высокую стоимость лечения

4-06-2020, 09:13

В Петербурге в мае смертность выросла на 32%

4-06-2020, 00:03

Петербург перешел на новую методику подсчета умерших от коронавируса

3-06-2020, 17:27

В Петербурге обвиняемый в убийстве матери 19-летний студент арестован

3-06-2020, 17:09

В Петербурге названы условия для госпитализации горожан с пневмонией

3-06-2020, 13:02

Губернатор Петербурга Беглов объяснил платность масок и перчаток для горожан

3-06-2020, 11:18

Роспотребнадзор фактически отменил туристический сезон в Петербурге

3-06-2020, 10:45

Названы диагнозы новых умерших от коронавируса в Петербурге

2-06-2020, 22:52

Летом закроют почти 40 автобусных маршрутов в Петербурге

2-06-2020, 20:41

В Петербурге расширят перечень пострадавших от коронавируса предприятий

2-06-2020, 18:11

Беглов: в Петербурге пока рано открывать парки и кафе

2-06-2020, 13:41

В Петербурге скончалась врач-педиатр Городской станции скорой помощи

2-06-2020, 10:44

В Санкт-Петербурге горел рефрижератор с телами пациентов

1-06-2020, 12:29

В Петербурге женщина лишилась 400 тысяч рублей после вечеринки дочери

1-06-2020, 11:06

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров