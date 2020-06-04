Каждый пятый сотрудник «скорой помощи» болеет в Петербурге

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева сообщила о том, что в городе сейчас болеет каждый пятый сотрудник скорой помощи, передает «Фонтанка ».

Поэтому на данный момент возможны задержки с приездом бригадой скорой. Ситуацию усложняет и то, что многие симптомы, с которыми в прошлом году в больницу не обращались, сейчас уже не игнорируются пациентами, и они тоже вызывают медиков.

«Безусловно, вызовов с ОРВИ и, в том числе, подозрением на ковид намного больше. Если в прошлом году пациент с высокой температурой, как правило, оставался на месте, то теперь это, как правило, госпитализация или направление в центр КТ. Эти вызовы длительные. Задержки есть, я не скрою. Порядка 20% медиков болеют», — заявила Соловьева.

Она отметила, что на данный момент в норматив укладывается до 85% вызовов. Те же задержки, которые возникают по разным причинам, в службе скорой помощи пытаются устранять.