В Петербурге у 37-летнего последователя ЗОЖ изъяли полтора килограмма марихуаны

Сегодня, 10:51

Анна Лисова

0

Image 16+
В Петербурге у 37-летнего последователя ЗОЖ изъяли полтора килограмма марихуаны

37-летнего петербуржца задержали 2 июня на Советском проспекте по подозрению в продаже марихуаны.

В главке МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали, что задержание происходило, когда мужчина ехал на автомобиле «Мерседес». У него при себе было около килограмма марихуаны.  В автомобиле было найдено 39 свертков с растительным наркотиком, передает портал gazeta.spb.ru.

При обыске квартиры, которую задержанный снимал в доме №34 по Советскому проспекту, правоохранители нашли еще около полкилограмма марихуаны. Также в квартире были горшки с растущей марихуаной и электронные весы.

Стоит отметить, что сам задержанный придерживается здорового образа жизни и занимается спортом.

Возбуждено уголовное дело, расследование в рамках которого продолжается. Полиция выясняет, не замешан ли задержанный в других эпизодах незаконной деятельности.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Петербург в ближайшие дни может выйти на плато по коронавирусу

Сегодня, 09:11

В Кронштадте в детям выдали просроченные консервы

Сегодня, 08:34

В Петербурге к 2023 году откроются новые станции метро

Вчера, 23:47

В Петербурге полсотни магазинов и кафе незаконно работали в эпидемию

Вчера, 16:20

В центре Петербурга по неизвестной причине умерла молодая девушка

Вчера, 14:03

Роспотребнадзор назвал все водоемы Петербурга опасными

Вчера, 09:34

Начальник временного госпиталя в «Ленэкспо» объяснил высокую стоимость лечения

Вчера, 09:13

В Петербурге в мае смертность выросла на 32%

Вчера, 00:03

Петербург перешел на новую методику подсчета умерших от коронавируса

3-06-2020, 17:27

В Петербурге обвиняемый в убийстве матери 19-летний студент арестован

3-06-2020, 17:09

В Петербурге названы условия для госпитализации горожан с пневмонией

3-06-2020, 13:02

Губернатор Петербурга Беглов объяснил платность масок и перчаток для горожан

3-06-2020, 11:18

Роспотребнадзор фактически отменил туристический сезон в Петербурге

3-06-2020, 10:45

Названы диагнозы новых умерших от коронавируса в Петербурге

2-06-2020, 22:52

Летом закроют почти 40 автобусных маршрутов в Петербурге

2-06-2020, 20:41

В Петербурге расширят перечень пострадавших от коронавируса предприятий

2-06-2020, 18:11

Беглов: в Петербурге пока рано открывать парки и кафе

2-06-2020, 13:41

В Петербурге скончалась врач-педиатр Городской станции скорой помощи

2-06-2020, 10:44

В Санкт-Петербурге горел рефрижератор с телами пациентов

1-06-2020, 12:29

В Петербурге женщина лишилась 400 тысяч рублей после вечеринки дочери

1-06-2020, 11:06

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров