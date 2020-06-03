В Петербурге у 37-летнего последователя ЗОЖ изъяли полтора килограмма марихуаны

37-летнего петербуржца задержали 2 июня на Советском проспекте по подозрению в продаже марихуаны.

В главке МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали, что задержание происходило, когда мужчина ехал на автомобиле «Мерседес». У него при себе было около килограмма марихуаны. В автомобиле было найдено 39 свертков с растительным наркотиком, передает портал gazeta.spb.ru .

При обыске квартиры, которую задержанный снимал в доме №34 по Советскому проспекту, правоохранители нашли еще около полкилограмма марихуаны. Также в квартире были горшки с растущей марихуаной и электронные весы.

Стоит отметить, что сам задержанный придерживается здорового образа жизни и занимается спортом.

Возбуждено уголовное дело, расследование в рамках которого продолжается. Полиция выясняет, не замешан ли задержанный в других эпизодах незаконной деятельности.