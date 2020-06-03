Петербург в ближайшие дни может выйти на плато по коронавирусу

Сегодня, 09:11

Анна Лисова

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Петербург в ближайшие дни может выйти на плато по коронавирусу

Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, заявил глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, передает Мойка78.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» он рассказал, что в больницы города ежедневно поступает примерно столько же пациентов, сколько и выписывается. В среднем, по его словам, это 750 новых случаев госпитализации ежедневно. Речь идет о пациентах с коронавирусной инфекцией и пневмониями. Эта тенденция наблюдается уже две недели. Поэтом ожидается, что число новых случаев заражения коронавриусной инфекцией будет снижаться.

Лисовец подчеркнул, что уверенно говорить о выходе на плато можно будет через несколько дней.

Несколькими днями ранее главный государственный санитарный врач Наталья Башкетова сказала, что Петербург пока «категорически не готов к снятию ограничений». Поэтому говорить о снятии ограничений на работу ресторанов, парков и торговых центров в Петербурге, по ее мнению, слишком рано.

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