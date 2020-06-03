В Кронштадте в детям выдали просроченные консервы

Сегодня, 08:34

Анна Лисова

0

Image 16+
В Кронштадте в детям выдали просроченные консервы

Рыбные консервы, которые вкладывали детям из детсадов Кронштадта, оказались просроченными. О просрочке стало известно из поста, который был размещен на странице группы «Подслушано в Кронштадте» социальной сети «ВКонтакте», передает портал Аbnews.ru.

Как рассказывает пользователь, рыбные консервы не только просрочены, но и, скорее всего, были фальсифицированы.

«Информация для всех тех, кому выдали пайки в детских садах 1 июня. Речь пойдёт о рыбных консервах — Сайра. Дамы и Господа, нас обманули. По маркировке на банке во втором ряду (С88) — это сельдь», — указано в сообщении.

Как рассказал житель Кронштадта, вскрыв эту банку, сайру там найти не удалось. В банке находилась «бурда с запахом сельди и икра».

Со слов родителя, срок годности такой консервы не превышает два года. На консервах же стоит дата производства – 18 апреля 2018 года, то есть консервы просрочены уже более месяца.

Информация о просроченных консервах в продуктовых наборах для детсадовцев из Кронштадта заинтересовала прокуратуру Кронштадтского района. В пресс-службе прокуратуры Петербурга подчеркнули, что по данному факту будет проведена проверка.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Петербург в ближайшие дни может выйти на плато по коронавирусу

Сегодня, 09:11

В Кронштадте в детям выдали просроченные консервы

Сегодня, 08:34

В Петербурге к 2023 году откроются новые станции метро

Вчера, 23:47

В Петербурге полсотни магазинов и кафе незаконно работали в эпидемию

Вчера, 16:20

В центре Петербурга по неизвестной причине умерла молодая девушка

Вчера, 14:03

Роспотребнадзор назвал все водоемы Петербурга опасными

Вчера, 09:34

Начальник временного госпиталя в «Ленэкспо» объяснил высокую стоимость лечения

Вчера, 09:13

В Петербурге в мае смертность выросла на 32%

Вчера, 00:03

Петербург перешел на новую методику подсчета умерших от коронавируса

3-06-2020, 17:27

В Петербурге обвиняемый в убийстве матери 19-летний студент арестован

3-06-2020, 17:09

В Петербурге названы условия для госпитализации горожан с пневмонией

3-06-2020, 13:02

Губернатор Петербурга Беглов объяснил платность масок и перчаток для горожан

3-06-2020, 11:18

Роспотребнадзор фактически отменил туристический сезон в Петербурге

3-06-2020, 10:45

Названы диагнозы новых умерших от коронавируса в Петербурге

2-06-2020, 22:52

Летом закроют почти 40 автобусных маршрутов в Петербурге

2-06-2020, 20:41

В Петербурге расширят перечень пострадавших от коронавируса предприятий

2-06-2020, 18:11

Беглов: в Петербурге пока рано открывать парки и кафе

2-06-2020, 13:41

В Петербурге скончалась врач-педиатр Городской станции скорой помощи

2-06-2020, 10:44

В Санкт-Петербурге горел рефрижератор с телами пациентов

1-06-2020, 12:29

В Петербурге женщина лишилась 400 тысяч рублей после вечеринки дочери

1-06-2020, 11:06

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров