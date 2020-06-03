В Кронштадте в детям выдали просроченные консервы

Рыбные консервы, которые вкладывали детям из детсадов Кронштадта, оказались просроченными. О просрочке стало известно из поста, который был размещен на странице группы «Подслушано в Кронштадте» социальной сети «ВКонтакте», передает портал Аbnews.ru .

Как рассказывает пользователь, рыбные консервы не только просрочены, но и, скорее всего, были фальсифицированы.

«Информация для всех тех, кому выдали пайки в детских садах 1 июня. Речь пойдёт о рыбных консервах — Сайра. Дамы и Господа, нас обманули. По маркировке на банке во втором ряду (С88) — это сельдь», — указано в сообщении.

Как рассказал житель Кронштадта, вскрыв эту банку, сайру там найти не удалось. В банке находилась «бурда с запахом сельди и икра».

Со слов родителя, срок годности такой консервы не превышает два года. На консервах же стоит дата производства – 18 апреля 2018 года, то есть консервы просрочены уже более месяца.

Информация о просроченных консервах в продуктовых наборах для детсадовцев из Кронштадта заинтересовала прокуратуру Кронштадтского района. В пресс-службе прокуратуры Петербурга подчеркнули, что по данному факту будет проведена проверка.