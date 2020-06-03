В Кронштадте в детям выдали просроченные консервы

Рыбные консервы, которые вкладывали детям из детсадов Кронштадта, оказались просроченными. О просрочке стало известно из поста, который был размещен на странице группы «Подслушано в Кронштадте» социальной сети «ВКонтакте», передает портал Аbnews.ru.
Как рассказывает пользователь, рыбные консервы не только просрочены, но и, скорее всего, были фальсифицированы.
Как рассказал житель Кронштадта, вскрыв эту банку, сайру там найти не удалось. В банке находилась «бурда с запахом сельди и икра».
Со слов родителя, срок годности такой консервы не превышает два года. На консервах же стоит дата производства – 18 апреля 2018 года, то есть консервы просрочены уже более месяца.
Информация о просроченных консервах в продуктовых наборах для детсадовцев из Кронштадта заинтересовала прокуратуру Кронштадтского района. В пресс-службе прокуратуры Петербурга подчеркнули, что по данному факту будет проведена проверка.
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