В Петербурге к 2023 году откроются новые станции метро

«Метрострой» рассказал, повлияла ли эпидемия коронавируса на темпы строительства новых веток петербургской подземки, передает Piter.TV , ссылаясь на пресс-службу компании.

В «Метрострое» сообщили, что строительство новых станций метро Петербурга идет по заранее утвержденному плану.

Так, весной строительные работы велись на Лахтинско-Правобережной (оранжевой) и Красносельско-Калининской (коричневая) линиях. Сейчас специалисты осуществляют горнопроходческие работы.

В апреле-мае рабочие установили в тоннели более 600 колец различного диаметра. Удалось завершить проходку наклонного хода на станции «Горный институт», которая станет продолжением оранжевой линии питерского метрополитена.

Несмотря на то, что пришлось урезать финансирование для станций «Горный институт» и «Театральная», работы там будут проводиться. Вестибюль станции «Театральная» откроется не ранее 2025 года. Пока же у этой станции не будет выхода на поверхность.

К маю 22 года планируется завершить строительство Лахтинско-Правобережной линии. А к сентябрю 2023 года должна быть введена в эксплуатацию Красно-Калининская ветка.