В центре Петербурга по неизвестной причине умерла молодая девушка

Сегодня, 14:03

Ольга Громова

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В центре Петербурга по неизвестной причине умерла молодая девушка
Медицинская помощь

В центре Петербурга в среду, 3 июня, по неизвестной причине скончалась молодая девушка. Об этом сообщает издание «Невские новости». По его информации, утром в полицию позвонили медики и сообщили, что на Большой Конюшенной улице в доме №5 умерла молодая женщина.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Эксперты осмотрели труп и не обнаружили ни следов насильственной смерти, ни признаков, указывающих на несчастный случай. Личность девушки уже установлена - это 23-летняя жительница Тверской области, а вот причина смерти - нет. Ее предстоит выяснить судмедэкспертам. По факту смерти молодой женщины проводится проверка.

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