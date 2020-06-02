В центре Петербурга по неизвестной причине умерла молодая девушка

В центре Петербурга в среду, 3 июня, по неизвестной причине скончалась молодая девушка. Об этом сообщает издание «Невские новости». По его информации, утром в полицию позвонили медики и сообщили, что на Большой Конюшенной улице в доме №5 умерла молодая женщина.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Эксперты осмотрели труп и не обнаружили ни следов насильственной смерти, ни признаков, указывающих на несчастный случай. Личность девушки уже установлена - это 23-летняя жительница Тверской области, а вот причина смерти - нет. Ее предстоит выяснить судмедэкспертам. По факту смерти молодой женщины проводится проверка.