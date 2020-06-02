В Петербурге в мае смертность выросла на 32%

Сегодня, 00:03

Виталий Фетисов

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В Петербурге в мае смертность выросла на 32%

Смертность в мае 2020 года в Санкт-Петербурге увеличилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Так, за прошедший месяц в Петербурге умерли более 6,4 тысяч человек, а за тот же месяц 2019 года — почти 4,9 тысяч. Об этом сообщается в статистике Комитета по делам записи актов гражданского состояния по городу Санкт-Петербург.

К слову, в официальную статистику попадают смерти по всем причинам, и в том числе из-за коронавирусной инфекции. 

Число смертей в Северной столице:

январь 2020 года — 5,4 тысяч,

февраль 2020 года — 5 тысяч,

март 2020 года — 5,1 тысяч,

апрель 2020 — 5,3 тысяч,

май 2020 года — 6,4 тысяч.

Напомним, что с начала пандемии коронавируса в Петербурге заболели 17 069 человек, вылечились 6331, умерли 240 больных (данные на 3 июня). 

От коронавируса в Петербурге в мае скончались более 170 человек.

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