В Петербурге в мае смертность выросла на 32%

Смертность в мае 2020 года в Санкт-Петербурге увеличилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, за прошедший месяц в Петербурге умерли более 6,4 тысяч человек, а за тот же месяц 2019 года — почти 4,9 тысяч. Об этом сообщается в статистике Комитета по делам записи актов гражданского состояния по городу Санкт-Петербург.

К слову, в официальную статистику попадают смерти по всем причинам, и в том числе из-за коронавирусной инфекции.

Число смертей в Северной столице:

январь 2020 года — 5,4 тысяч,

февраль 2020 года — 5 тысяч,

март 2020 года — 5,1 тысяч,

апрель 2020 — 5,3 тысяч,

май 2020 года — 6,4 тысяч.

Напомним, что с начала пандемии коронавируса в Петербурге заболели 17 069 человек, вылечились 6331, умерли 240 больных (данные на 3 июня).

От коронавируса в Петербурге в мае скончались более 170 человек.