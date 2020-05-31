В Петербурге расширят перечень пострадавших от коронавируса предприятий

В Петербурге расширят перечень пострадавших от коронавируса отраслей. В список включат предприятия производственной и научно-исследовательской сфер деятельности.

Как отмечает глава комитета по финансам Алексей Корабельников, таких предприятий в городе насчитывается 43 тысячи. 7,5 тысячи из них пользовались упрощенной системой налогообложения.

Корабельников подчеркнул, что для пострадавших предприятий могут быть отменены авансовые платежи за все отчетные периоды этого года. Речь идет о налоге на имущество организаций, земельном и транспортном налогах.

Согласно новым преференциям, объем выпадающих доходов бюджета составит около 2,4 миллиарда рублей, из них 1,8 миллиарда рублей по авансовым платежам. На рабочем совещании в Смольном, на котором обсуждались новые налоговые послабления для бизнеса, губернатор Александр Беглов заявил, что ситуация с распространением коронавируса в городе остается сложной, поскольку количество заболевших превышает число выздоровевших. При этом Беглов сказал, что эпидемия имеет тенденцию к замедлению.