В Петербурге расширят перечень пострадавших от коронавируса предприятий

Сегодня, 18:11

Александр Зуев

0

Image 16+
В Петербурге расширят перечень пострадавших от коронавируса предприятий

В Петербурге расширят перечень пострадавших от коронавируса отраслей. В список включат предприятия производственной и научно-исследовательской сфер деятельности.

Как отмечает глава комитета по финансам Алексей Корабельников, таких предприятий в городе насчитывается 43 тысячи. 7,5 тысячи из них пользовались упрощенной системой налогообложения.

Корабельников подчеркнул, что для пострадавших предприятий могут быть отменены авансовые платежи за все отчетные периоды этого года. Речь идет о налоге на имущество организаций, земельном и транспортном налогах. 

Согласно новым преференциям, объем выпадающих доходов бюджета составит около 2,4 миллиарда рублей, из них 1,8 миллиарда рублей по авансовым платежам. На рабочем совещании в Смольном, на котором  обсуждались новые налоговые послабления для бизнеса, губернатор Александр Беглов заявил, что ситуация с распространением коронавируса в городе остается сложной, поскольку количество заболевших превышает число выздоровевших. При этом Беглов сказал, что эпидемия имеет тенденцию к замедлению.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Летом закроют почти 40 автобусных маршрутов в Петербурге

Сегодня, 20:41

В Петербурге расширят перечень пострадавших от коронавируса предприятий

Сегодня, 18:11

Беглов: в Петербурге пока рано открывать парки и кафе

Сегодня, 13:41

В Петербурге скончалась врач-педиатр Городской станции скорой помощи

Сегодня, 10:44

В Санкт-Петербурге горел рефрижератор с телами пациентов

Вчера, 12:29

В Петербурге женщина лишилась 400 тысяч рублей после вечеринки дочери

Вчера, 11:06

Петербург пока не готов к первому этапу отмены ограничений

Вчера, 08:45

11-летняя школьница «заминировала» более 440 магазинов в Петербурге

31-05-2020, 14:35

Петербургу на поддержку малого и среднего бизнеса выделили более 240 миллионов рублей

31-05-2020, 10:38

Резко выросло число нападений на магазины и автосервисы в Петербурге

31-05-2020, 08:47

В Петербурге началась реабилитация больных, перенесших коронавирус

31-05-2020, 08:18

Коронавирус сразил главу Московского района Петербурга

30-05-2020, 13:37

Новые правила самоизоляции в Петербурге с 1 июня: что известно

30-05-2020, 12:42

В Петербурге водитель легкового автомобиля сбил двух пешеходов и скрылся

30-05-2020, 11:25

В Смольном рассказали, когда откроют парки в Петербурге

30-05-2020, 09:16

В Петербурге разработана тест-система для выявления РНК коронавируса

29-05-2020, 15:32

В Петербурге началась подготовка к строительству второго аэропорта

29-05-2020, 15:05

Из-за коронавируса закрыли стационар онкоцентра в Петербурге

29-05-2020, 13:08

В Петербурге больницам, работающим с коронавирусом, грозит коллапс

29-05-2020, 09:45

До 14 июня продлили запрет на посещение лесов Петербурга

29-05-2020, 08:33

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров