Беглов: в Петербурге пока рано открывать парки и кафе

Сегодня, 13:41

Александр Зуев

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Беглов: в Петербурге пока рано открывать парки и кафе
Губернатор Петербурга Александр Беглов

Угроза распространения коронавируса еще существует. Об этом рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов. По его мнению, открывать парки, скверы, кафе, рестораны и непродовольственные магазины пока рано. Как он отметил, сейчас о вирусе медикам больше известно, чем они знали о нем в начале эпидемии. Глава города уверен, что теперь более менее понятно, где держать оборону, а где можно делать небольшие послабления.

Беглов также добавил, что с 1 июня в Петербурге уже открылись нотариальные и юридические конторы, горожанам разрешили посещать кладбища с использованием средств индивидуальной защиты, а лицам старше 65 лет можно выходить на прогулки. Также для них возобновлен льготный проезд.

Губернатор отметил, что Северная столица наращивает коечный фонд для борьбы с коронавирусом. Так, на прошлой неделе перепрофилировали больницу №42, где подготовили 240 коек. Кроме того, в «Ленэкспо» развернули 470 дополнительных коек. Беглов также добавил, что из резервного фонда правительства Петербурга выделили 600 млн рублей на выплаты медикам, заразившимся коронавирусом, пишет Город+.

Ранее Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в Петербурге сложной. В больницы города продолжают госпитализировать пациентов. Роспотребнадзор не рекомендует снимать ограничения из-за того, что в медучреждениях свободно 40% инфекционных коек при норме в 50%.

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