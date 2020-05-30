В Петербурге скончалась врач-педиатр Городской станции скорой помощи

В Санкт-Петербурге от коронавируса скончалась врач-педиатр скорой помощи 24-й подстанции Городской станции скорой медицинской помощи Татьяна Васильевна Ткачева. О смерти Ткачевой проинформировали в пресс-службе Городской станции медицинской помощи.

Татьяна Ткачева умерла на 59-м году жизни. Отмечается, что смерть наступила в результате тяжелой болезни. Диагноз ее коллеги не раскрывают. На станции скорой помощи Татьяна Васильевна проработала свыше 35 лет. Пришла туда еще студенткой. Сначала она на Ленинградской станции скорой и неотложной медицинской помощи работала фельдшером по вызовам. После интернатуры начала работать врачом-педиатром СМП. Свою работу врач любила.

«Это чувствовали маленькие пациенты на вызовах – ни у кого из них не было страха перед таким добрым доктором. Это понимали и ценили коллеги на подстанции – Татьяна Васильевна легко делилась своими знаниями и опытом, всегда была открытой и доброжелательной», - говорится в пресс-релизе станции скорой помощи.

Ее любили и коллеги. Из уст женщины ни разу не слышали грубого слова, она была словно третейский судья, а еще любящей мамой и такой же бабушкой. Городская станция скорбит о потере и соболезнует родным и близким врача.