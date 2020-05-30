В Петербурге скончалась врач-педиатр Городской станции скорой помощи

Сегодня, 10:44

Ольга Громова

0

Image 16+
В Петербурге скончалась врач-педиатр Городской станции скорой помощи
Машины скорой помощи

В Санкт-Петербурге от коронавируса скончалась врач-педиатр скорой помощи 24-й подстанции Городской станции скорой медицинской помощи Татьяна Васильевна Ткачева. О смерти Ткачевой проинформировали в пресс-службе Городской станции медицинской помощи.

Татьяна Ткачева умерла на 59-м году жизни. Отмечается, что смерть наступила в результате тяжелой болезни. Диагноз ее коллеги не раскрывают. На станции скорой помощи Татьяна Васильевна проработала свыше 35 лет. Пришла туда еще студенткой. Сначала она на Ленинградской станции скорой и неотложной медицинской помощи работала фельдшером по вызовам. После интернатуры начала работать врачом-педиатром СМП. Свою работу врач любила.

«Это чувствовали маленькие пациенты на вызовах – ни у кого из них не было страха перед таким добрым доктором. Это понимали и ценили коллеги на подстанции – Татьяна Васильевна легко делилась своими знаниями и опытом, всегда была открытой и доброжелательной», - говорится в пресс-релизе станции скорой помощи.

Ее любили и коллеги. Из уст женщины ни разу не слышали грубого слова, она была словно третейский судья, а еще любящей мамой и такой же бабушкой. Городская станция скорбит о потере и соболезнует родным и близким врача.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Коронавирус сразил главу Московского района Петербурга

30-05-2020, 13:37

Новые правила самоизоляции в Петербурге с 1 июня: что известно

30-05-2020, 12:42

В Петербурге водитель легкового автомобиля сбил двух пешеходов и скрылся

30-05-2020, 11:25

В Смольном рассказали, когда откроют парки в Петербурге

30-05-2020, 09:16

В Петербурге разработана тест-система для выявления РНК коронавируса

29-05-2020, 15:32

В Петербурге началась подготовка к строительству второго аэропорта

29-05-2020, 15:05

Из-за коронавируса закрыли стационар онкоцентра в Петербурге

29-05-2020, 13:08

В Петербурге больницам, работающим с коронавирусом, грозит коллапс

29-05-2020, 09:45

До 14 июня продлили запрет на посещение лесов Петербурга

29-05-2020, 08:33

В Петербурге зафиксирован первый случай клещевого энцефалита

28-05-2020, 20:17

В Петербурге определили кладбища для умерших от коронавируса

28-05-2020, 09:00

В Петербурге у коронавирусной больницы провели массовое богослужение

27-05-2020, 20:16

В Петербурге умерла беременная 34-летняя женщина с коронавирусом

27-05-2020, 17:43

В Петербурге нагрузка на больницы возросла после майских праздников

27-05-2020, 12:56

Названы главные симптомы для незамедлительного вызова скорой при коронавирусе

27-05-2020, 10:48

В Петербурге на Городской станции скорой помощи работают 174 бригады

27-05-2020, 08:19

Более 3 тыс. медиков Петербурга заразились коронавирусом

26-05-2020, 21:24

Опубликована запись разговора умершей от воспаления почек петербурженки: она сама отказалась ехать в больницу

26-05-2020, 11:57

Беглов объяснил, почему в Петербурге снимать ограничения еще рано

26-05-2020, 11:31

В Петербурге «Пятерочку» закрыли после видео с крысами на фруктах

26-05-2020, 09:32

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров