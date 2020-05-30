Петербург пока не готов к первому этапу отмены ограничений

В Петербурге сохраняется напряженная санитарно-эпидемиологическая обстановка, заявила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора ведомства Ирина Катаева. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» она сообщила, что город пока не готов к первому этапу отмены ограничений, которые были введены из-за эпидемии коронавируса, пишет «Фонтанка ».

«На сегодня мы не может говорить о том, что мы готовы перейти на первый этап отмены ограничений», - подчеркнула Катаева.

Она объяснила, что для отмены ограничений должны быть в определенных пределах такие показатели как коэффициент распространения инфекции, наличие свободных койко-мест для людей с коронавирусной инфекцией, а также показатели тестирования.

Катаева подчеркнула, что в Петербурге свободны лишь 38,9% инфекционных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Тогда как для начала отмены ограничений их должно быть не менее 50%.

Отметим, с 1 июня в Петербурге отменяется обязательный масочно-перчаточный режим на улицах. Но маску и перчатки обязательно нужно носить во всех магазинах, офисах, на всех видах транспорта, на территории вокзалов и аэропорта. Строгий карантин для граждан старше 65 лет заменили на рекомендацию оставаться дома. Можно посещать кладбища, но только при условии использования масок и перчаток.