Петербургу на поддержку малого и среднего бизнеса выделили более 240 миллионов рублей

Сегодня, 10:38

Ольга Громова

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Петербургу на поддержку малого и среднего бизнеса выделили более 240 миллионов рублей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов завизировал постановление об одобрении Соглашений с Минэкономразвития о предоставлении городу субсидии, направленной на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса. На эти цели, как проинформировали в пресс-службе Смольного, из федерального бюджета были выделены деньги в сумме 241,7 миллиона рублей.

Петербург дополнительно выделит еще 270,9 миллиона рублей. Эти деньги также будут направленными городскими властями на восстановление предпринимательства, которое серьезно пострадало из-за ограничений, которые были введены в Северной столице в связи с пандемией коронавируса.

Ранее правительство Петербурга обратилось в Минэкономразвития с заявкой о выделении из федеральной казны средств в размере 1,2 миллиарда рублей, передает 78.ру. Эти деньги могут пойти на развитие в содействия кредитованию и государственных микрофинансовых организаций.

Также средства помогут в реализации нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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