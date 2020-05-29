Резко выросло число нападений на магазины и автосервисы в Петербурге

Сегодня, 08:47

Анна Лисова

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Резко выросло число нападений на магазины и автосервисы в Петербурге

В Петербурге наблюдается рост нападений на магазины и автосалоны, передает РБК

Информацию об увеличении числа вызовов сотрудников охранных предприятий на коммерческие объекты в Петербурге передала пресс-служба   компании Delta, поставляющей системы безопасности.

Всего с января по апрель было получено 12 тыс. сигналов с тревожных кнопок. Это в два раза больше, чем за аналогичный период минувшего года. Чаще всего сигналы поступали с магазинов автозапчастей и автосервисов. При этом в феврале вызовов с таких объектов было на 71% больше, чем в январе, а в марте, на 33% больше, чем месяцев ранее. 

Далее по количеству вызовов идут объекты здравоохранения — поликлиники, лаборатории, стоматологии и частные клиники. В марте количество вывозов на такие объекты выросло на 62%.  А вот количество выездов в аптеки сократилось. В феврале зафиксировано снижение на 38%, в марте — на 25%, в апреле — на 35%

Третье место по количеству вызовов занимают заправки. В феврале выездов на заправки было на 13% больше, чем в январе, в марте – на 17% больше, чем в феврале, а в апреле на 31% больше по отношению к марту.

Аналитики говорят о том, что основная волна роста преступности, связанной с проникновением на объекты бизнеса. В апреле же ситуация немного стабилизировалось. Тем не менее, в ближайшие месяцы бизнес может столкнуться с новой волной роста преступности. 

 

 

 

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