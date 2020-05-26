Коронавирус сразил главу Московского района Петербурга

В Петербурге с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализирован глава Московского района Владимир Ушаков.

Об этом сообщает «Фонтанка », ссылаясь на пресс-службу районной администрации.

64-летний Владимир Ушаков возглавляет Московский район Петербурга уже около пяти лет. В администрации района сообщили, что на работу он не выходил с начала текущей недели. Его подчиненные частично работают отдаленно, а некоторые приезжают на рабочие места.

Информации о больных сотрудниках районной администрации нет.

Источник сообщил изданию, что состояние Владимира Ушакова медики оценивают как тяжелое. Возможно, он даже будет переведен в реанимацию.

В Петербурге коронавирусную инфекцию выявили у более чем 15 тыс. человек. Число активных случаев на данный момент составляет около 9 тыс. Жертв коронавируса в Северной столице уже более 190.

С 1 июня в Петербурге частично снимаются ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса. В частности, можно будет свободно выходить на улицу лицам после 65 лет. Также смягчаются требования по наличию средств индивидуальной защиты. Маски и перчатки обязательны в магазинах, общественном транспорте, аптеках и т.п. Носить их на улицах города будет не обязательно.