В Петербурге разработана тест-система для выявления РНК коронавируса

Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера разработал тест для обнаружения коронавирусной инфекции в клиническом материале, но совершенно новым методом. Об этом сообщила пресс-служба НИИ, передает АВН.

В релизе для прессы говорится, что Роспотребнадзором было выдано ученым из Петербурга регистрационное удостоверение на набор реагентов, которые позволяют выявить ковид методом полимеразной цепной реакции в реальном времени.

«Разработанная система обладает высокой диагностической чувствительностью и специфичностью и позволяет контролировать все этапы проведения анализа», - информирует пресс-служба.

Отмечается, что новая тест-система была разработана группой молекулярной генетики патогенных микроорганизмов Института при участии сотрудников, занятых в отделе технологий.