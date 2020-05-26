Из-за коронавируса закрыли стационар онкоцентра в Петербурге

С 28 мая в Петербурге дневной стационар Городского онкодиспансера на Березовой аллее перестал принимать пациентов. Как сообщили в Городском онкодиспансере, дневной стационар на Березовой аллее закрыт на дезинфекцию из-за коронавируса, передает «Доктор Питер ». После проведение противоэпидемиологических мероприятий медицинское учреждение будет снова функционировать.

Пациенты, которые получали помощь в медучреждении, смогут и дальше проходить лечение. Так, пациентов распределят между другими отделениями. Часть сможет пройти процедуры в 10-м онкологическом отделении на Березовой, некоторых пациентов направили в стационар на Ветеранов.

Отметим, в дневном стационаре ГКОД могли принимать по 15 пациентов в 3 смены. Здесь проводится химиотерапевтическое лечение опухолей молочной железы, толстого кишечника, прямой кишки, желудка, пищевода, поджелудочной железы, меланомы, саркомы костей, а также опухолей головного мозга и неходжкинских лимфом.