В Петербурге больницам, работающим с коронавирусом, грозит коллапс

Сегодня, 09:45

Анна Лисова

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В Петербурге больницам, работающим с коронавирусом, грозит коллапс
Переполненные больницы зараженными на Covid

Новый приказ Миндрава может спровоцировать коллапс в петербургских больницах, принимающих пациентов с коронавирусом. Об этом пишет «Доктор Питер». Так, в приказе Минздрава говорится о том, что выписывать пациента с COVID-19 можно только после того, как будет получен хотя бы один тест с отрицательным результатом на наличие в организме коронавирусной инфекции. А выздоровевшим может считаться только пациент с двумя отрицательными тестами.

Даже сейчас в Петербурге результаты тестирования приходится ожидать неделями. То есть, пациенты будут попросту накапливаться в больнице. И выписать даже тех, кого лечить не надо, будет невозможно, пока не придет хотя бы один отрицательный тест.

На сегодняшний день в Петербурге уже нет медицинских учреждений, которые можно перепрофилировать для лечения больных с коронавирусом. Те, что уже работают с ними, переполнены. В среднем, как рассказали ранее медики, пациенты проводят в больнице около двух недель. Но необходимость ждать результатов тестов может увеличить длительность их госпитализации на неделю и даже больше. При этом, они уже не будут нуждаться в медицинской помощи, тогда как пациенты, которым необходима госпитализация, попросту не смогут попасть в больницу из-за отсутствия в ней мест.

На сегодняшний день не только в Петербурге, но и в Москве, а также в европейских странах существует практика выписки больных с коронавирусом на долечивание дома с требованием строго соблюдать самоизоляцию. Это позволяло разгрузить медицинские учреждения.

В Петербурге, отмечают эксперты, сложность состоит еще и в том, что результаты исследований на COVID-19 почти из всех городских лабораторий не признаются истинными. Их отправляют на перепроверку в Центр эпидемиологии и гигиены Роспотребназдора, который даже сейчас не справляется с огромными объемами данных. В городе функционирует 29 лабораторий, но только 3 из них выдают результаты тестирования на коронавирус, которые признаются достоверными.

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