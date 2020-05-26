До 14 июня продлили запрет на посещение лесов Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о продлении запрета на посещение лесов города до 14 июня. Об этом рассказывает телеканал «Санкт-Петербург» , ссылаясь на пресс-службу Смольного. До 14 июня в Петербурге запрещено посещать не только городские леса, но и лесопарки. Запрет будет снят после отмены особого противопожарного режима.

В период действия особого противопожарного режима запрещено выезжать в парки, городские леса и лесопарки на транспортных средствах. На этих территориях Петербурга могут ездить только служебные машины и исключительно по служебной надобности. Запрет не действует для транспорта предприятий, занятых лесохозяйственной деятельность, а также для спецтехники, ликвидирующей возгорания.

Постановление запрещает разведение огня, сжигание сухих растений, мусора в местах зеленых насаждений в городских лесах, в местах зеленых насаждений общего и ограниченного пользования, а также на особых охраняемых природных территориях.