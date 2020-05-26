В Петербурге зафиксирован первый случай клещевого энцефалита

За минувшую неделю в Петербурге 223 человека покусали клещи, рассказывает телеканал «Санкт-Петербург» , ссылаясь на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Сообщается, что за период с 18 по 24 мая в медучреждения города обратились по поводу укуса клещей 223 человека, в том числе 85 детей. 29 случаев присасывания клещей зарегистрировано непосредственно в Петербурге. Наибольшее число пострадавших в Курортном районе. Там пострадали 12 человек. В Красногвардейском районе пожаловались 6 человек, и по 3 жалобы на укусы клещей было зафиксировано в Приморском и Пушкинском районах.

За вышеуказанный период в Северной столице зарегистрирован 1 случай заболевания клещевым энцефалитом у ребенка. У 5 человек, в том числе у 4 детей до 17 лет, диагностирован клещевой иксодовый боррелиоз. Заражения клещевым иксодовым боррелиозом произошли на территории Ленинградской области.

За неделю в лабораториях города было исследовано 587 клещей, снятых с людей. В одной из исследуемых проб выявили возбудитель клещевого вирусного энцефалита. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза нашли в 126 исследуемых пробах.

В городе продолжается плановая вакцинация против клещевого энцефалита. За минувшую неделю были вакцинированы 1118 человек, в том числе 506 детей.