В Петербурге зафиксирован первый случай клещевого энцефалита

Сегодня, 20:17

Анна Лисова

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В Петербурге зафиксирован первый случай клещевого энцефалита

За минувшую неделю в Петербурге 223 человека покусали клещи, рассказывает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора. 

Сообщается, что за период с 18 по 24 мая в медучреждения города обратились по поводу укуса клещей 223 человека, в том числе 85 детей. 29 случаев присасывания клещей зарегистрировано непосредственно в Петербурге. Наибольшее число пострадавших в Курортном районе. Там пострадали 12 человек. В Красногвардейском районе пожаловались 6 человек, и по 3 жалобы на укусы клещей было зафиксировано в Приморском и Пушкинском районах. 

За вышеуказанный период в Северной столице зарегистрирован 1 случай заболевания клещевым энцефалитом у ребенка. У 5 человек, в том числе у 4 детей до 17 лет, диагностирован клещевой иксодовый боррелиоз. Заражения клещевым иксодовым боррелиозом произошли на территории Ленинградской области. 

За неделю в лабораториях города было исследовано 587 клещей, снятых с людей. В одной из исследуемых проб выявили возбудитель клещевого вирусного энцефалита. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза нашли в 126 исследуемых пробах. 

В городе продолжается плановая вакцинация против клещевого энцефалита. За минувшую неделю были вакцинированы 1118 человек, в том числе 506 детей. 

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