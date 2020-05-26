В Петербурге определили кладбища для умерших от коронавируса

Сегодня, 09:00

Анна Лисова

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В Петербурге определили кладбища для умерших от коронавируса
Захоронения

В Петербурге изменили правила похорон людей, умерших от коронавирусной инфекции или с подозрением на нее. Так, власти решили разрешить хоронить жителей Петербурга, скончавшихся от вышеуказанных причин не только на двух специально выделенных кладбищах, но и хоронить их в семейные могилы. Решение об этом было принято по результатам разговора губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с главным санитарным врачом по Санкт-Петербургу Наталией Башкетовой.

Ранее больных, умерших от COVID-19 или с подозрением на эту болезнь в Петербурге можно было хоронить исключительно на специально отведенных участках кладбища Илики под Ломоносовым и кладбища Новое Колпинское в городе Колпино. Такое решение категорически не устраивало родственников многих умерших.

Но с 28 мая можно уже будет проводить захоронения в родственные могилы, а также на участках в пределах оград родственных могил или в семейные (родовые) захоронения других кладбищ. Власти города подчеркнули, что при захоронении жертв COVID-19 и с подозрением на эту болезнь должны соблюдаться все установленные для таких случаев меры предосторожности и санитарные требования.

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