В Петербурге умерла беременная 34-летняя женщина с коронавирусом

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В Петербурге умерла беременная 34-летняя женщина с коронавирусом

Уже давно известно, что коронавирус не щадит никого — очередная печальная весть прилетела из Санкт-Петербурга, где в Боткинской больнице скончалась 34-летняя беременная женщина. По данным комитета по здравоохранению города, пациентка попала в больницу с тяжелой формой пневмонии. Оперативно был сделан тест на COVID-19, который дал положительный результат. 

Заболевание протекало в тяжелой форме, медики старались, как могли, но они оказались бессильны. Данные об умершей не разглашаются, однако стало известно, что пациентка не была гражданкой Российской Федерации, а имела паспорт, выданный другим государством. Конкретную причину смерти сейчас выясняет специальная комиссия. Эта комиссия занимается анализом летальных исходов от тяжелых случаев ОРВИ и гриппа.

Сейчас эксперты исследуют каждый смертельный случай пациентов с подтвержденным коронавирусом. За прошлый день специалисты рассмотрели 14 смертей и подтвердили, что в 8 случаях летальный исход вызвала именно коронавирусная инфекция. Таким образом, количество летальных исходов в северной пальмире, вызванных COVID-19, уже достигло 150 человек.

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