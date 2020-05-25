В Петербурге нагрузка на больницы возросла после майских праздников

Сегодня, 12:56

Анна Лисова

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В Петербурге нагрузка на больницы возросла после майских праздников
Пациенты с коронавирусом

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана сообщил о том, что после майских праздников в городе выросла нагрузка на больницы и врачей. Он отметил, что пациентов стало поступать в два раза больше, чем раньше, передает Интерфакс. Так, если еще две недели назад за сутки госпитализировали в среднем 200-300 человек. То сейчас стабильно госпитализируются 650-670 человек, у которых диагностируют пневмонию или пневмонию на фоне коронавирусной инфекции.

«На сегодняшний момент мы справляемся теми стационарами, которые открыты, но в достаточно напряженном режиме. Сейчас мы имеем пик после майских праздников, после 1 и 9 мая, потому что 10-15 дней прошло после того, как люди стали массово выходить на улицы, встречаться, и мы именно с этим связываем этот пиковый подъем», - подчеркнул Сарана.

При этом ежедневно домой сейчас выписывают около 650 человек. Это не только те, кто выздоровел, но также и те, у кого болезнь протекает легко, и они могут лечиться дома. То есть каждый стационар обновляется полностью за 10-12 суток.

В Петербурге развернули для лечения пациентов с коронавирусом 11,5 тыс. коек в 21 стационаре. Планируется открыть еще один стационар на базе 42-й поликлиники. Также может быть открыта часть больницы №15. Уже готов к развертыванию второй корпус в «Ленэкспо» на 474 койки, где смогут работать врачи из Николаевской больницы.

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