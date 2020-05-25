В Петербурге на Городской станции скорой помощи работают 174 бригады

В эфире программы «Петербург против коронавируса» телеканала «Санкт-Петербург» главный врач городской станции скорой медицинской помощи Петербурга Алексей Бойков рассказал о работе бригад в условиях эпидемии коронавируса. Он отметил, что на данный момент все медики скорой помощи обеспечены перчатками и масками. Также у них есть многоразовые и одноразовые средства индивидуальной защиты.
Бойков отметил, что эпидемия коронавируса повлияла на работу бригад скорой помощи. Как и во многих других странах мира, в России нередко коронавирусом заражаются врачи. С этой проблемой столкнулись и в Петербурге. И хотя заразились коронавирусом в Петербурге уже немало сотрудников Городской скорой помощи, удается удерживать все 174 бригады, которые работают.
Он рассказал, что на всех стационарах Петербурга оборудованы площадки для дезинфекции машин скорой помощи. Там после каждого пациента, доставленного в больницу, полностью обрабатывается оборудование машин и носилки.
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