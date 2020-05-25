В Петербурге на Городской станции скорой помощи работают 174 бригады

В эфире программы «Петербург против коронавируса» телеканала «Санкт-Петербург» главный врач городской станции скорой медицинской помощи Петербурга Алексей Бойков рассказал о работе бригад в условиях эпидемии коронавируса. Он отметил, что на данный момент все медики скорой помощи обеспечены перчатками и масками. Также у них есть многоразовые и одноразовые средства индивидуальной защиты.

Бойков отметил, что эпидемия коронавируса повлияла на работу бригад скорой помощи. Как и во многих других странах мира, в России нередко коронавирусом заражаются врачи. С этой проблемой столкнулись и в Петербурге. И хотя заразились коронавирусом в Петербурге уже немало сотрудников Городской скорой помощи, удается удерживать все 174 бригады, которые работают.

«Эти бригады оказывают помощь всем пациентам, в том числе с COVID-19. Все наши бригады имеют достаточно оснащения, чтобы помочь таким пациентам», - подчеркнул Бойков.

Он рассказал, что на всех стационарах Петербурга оборудованы площадки для дезинфекции машин скорой помощи. Там после каждого пациента, доставленного в больницу, полностью обрабатывается оборудование машин и носилки.