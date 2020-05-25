Более 3 тыс. медиков Петербурга заразились коронавирусом

За время пандемии в Петербурге коронавирусом заразились более 3 тыс. медработников, восемь скончались, сообщил глава региональной рабочей группы по противодействию распространению COVID-19, гендиректор Национального медицинского исследовательского Центра имени Алмазова Евгений Шляхто.

По его мнению, 3 тысячи - это довольно много. Шляхто также уточнил, что большинство случаев заражения связано с выполнением своих обязанностей. Стоит сказать, что из-за коронавируса многие врачи сменили квалификацию. Так, кардиологи, лоры и анестезиологи стали инфекционистами.

Как сообщает оперативный штаб, с начала пандемии в городе зафиксировано более 14 тыс. случаев заражения. Всего скончались 150 человек, выздоровели 3744.

На карантине находятся 3136 человек, из них 171 - в обсерваторе, 642 - на самоизоляции, 2323 - контактные. За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировано 363 новых заболевших, пишет REGNUM .

Заметим, иммунитет к коронавирусу у человека сохраняется в течение 100-120 дней, но повторные случаи заражения исключать нельзя, так как вирус очень быстро мутирует. Медики призывают горожан не паниковать и своевременно обращаться к врачу.