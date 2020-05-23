Эксперт обозначил сроки полной отмены ограничений в Петербурге

В Петербурге связанные с коронавирусом ограничения полностью могут снять к осени. В лучшем случае, если ситуация с распространением болезни будет развиваться по оптимистичному сценарию, ограничения будут сняты в июле-августе. Такого мнения придерживается глава рабочей группы по прогнозированию распространения COVID-19 в России Алексей Боровков, передает агентство ТАСС. Группа, которую он возглавляет, создана на базе Центра компетенций петербургского Политеха при участии специалистов НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева.

Ограничения не будут сняты все одновременно, убежден эксперт. Вероятнее всего, это будет происходить постепенно, а послабления будут вводиться еженедельно.

Боровков обратил внимание на то, что дабы власти начали снимать коронавирусные ограничения, коэффициент распространения COVID-19 в городе должен составлять менее единицы. На данный момент о нем говорить не приходится. В конце апреле и в первых числах мая сей показатель не превышал единицу, но потом добрался до отметки 1,32. В последние пять дней показатель также снизился и составляет меньше единицы.

«Мы разрабатываем алгоритм поэтапного выхода из эпидемии, подчеркну, это можно делать лишь тогда, когда мы находимся устойчиво на нисходящей ветке эпидемиологической кривой», - уточнил собеседник агентства.

Необходимо, чтобы при запуске конкретной сферы, например, торговли непродовольственными товарами, отслеживалось соблюдение дистанции между людьми не менее двух метров, а также соблюдался масочный режим.

При открытии промышленных предприятий, полагает Боровков, целесообразно продумать возможность развоза работников на специальном транспорте. Эксперт объясняет, что, в отличие от общественного транспорта, так проще контролировать как исполнение мер предосторожности, так и использование средств индивидуальной защиты.

В Петербурге, напомним, подтверждено 13339 случаев коронавирусной инфекции, 3452 человека выздоровели, но 133 умерли.