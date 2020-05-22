Профессор Яковлев объяснил, почему в Петербурге от коронавируса умирают реже, чем от гриппа

Бывший главный врач инфекционной больницы им. Боткина Алексей Яковлев рассказал «Доктор Питер» о ситуации с коронавирусом и гриппом.

С января по апрель внебольничной пневмонией заболели 7046 человек, из них 183 человека умерли. С 1 марта по сегодняшний день заболели около 17 тысяч человек, скончались 697. 133 из них умерли от коронавирусной инфекции.

«До эпидемии нового коронавируса мы считали самой тяжелой за последние 10 лет ситуацию с гриппом в 2016 году. Тогда в Петербурге грипп унес жизни около 450 человек. Совместно с академиком Лобзиным и профессором Васильевым мы проанализировали ту эпидемию. 102 человека официально умерли именно от гриппа. Еще у 4460 петербуржцев была выявлена пневмония. 495 человек из них скончались. После смерти у скончавшихся от пневмонии был выявлен вирус гриппа. По данным этого исследования до 70% внебольничных пневмоний в этот период были вызваны вирусом гриппа. При этом от вирусной пневмонии умерли 340–350 человек.

ВОЗ рекомендует в период эпидемии гриппа при составлении статистики смертности от гриппа учитывать и летальные исходы от пневмонии, при которых посмертно был найден вирус гриппа. При этом не записывать воспаление легких как осложнение, называя это основной причиной смерти. Но если у больного гриппом человека с температурой 41 градус случается инсульт, причиной его смерти записывают инсульт. Поэтому получить достоверные статистические данные трудно.

Мы выяснили, что в эпидемию активности одного основного патогена он и является причиной 70% летальных исходов от пневмоний зимой. Весной степень активности традиционных респираторных вирусов понижается и к маю практически пропадает. Поэтому специалисты уверены, что весенняя заболеваемость респираторными болезнями в этом году вызвана основным циркулирующим возбудителем – COVID-19. Хотя не у всех больных с пневмониями при проведении ПЦР выявляется коронавирус, но в 99,9% случаев внебольничные пневмонии сейчас могут возникать только из-за того вируса, который обнаруживается у большинства», - разъяснил эксперт.

Со слов Яковлева статистика зависит от множества факторов. Поэтому нужно проводить углубленные исследования, поскольку новый коронавирус изучен еще мало.

Профессор считает, что научные данные часто расходятся с информацией, предоставляемой медучреждениями, по финансовой причине. Так, оплата по тарифам системы ОМС для больницы зависит от поставленного диагноза. Это проблема как для статистической службы, так и для науки. Для науки, в отличие от практической медицины, не важны коммерческие вопросы.

«Я считаю, что и в эпидемию гриппа в 2015-2016 году, и в нынешнюю эпидемию коронавируса смерти от пневмонии связаны с основным циркулирующим патогеном», - заявил Яковлев.

Со слов специалиста, разделять стационары на «пневмонийные» и «ковидные» некорректно. Эта грубейшая ошибка привела к распространению инфекции и заражению персонала. Эпидемиологическая служба Петербурга оказалась не готова к пандемии коронавируса. Два месяца эпидслужба города бездействовала, когда должна была провести подготовку городских больниц к приему инфицированных пациентов, обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты и прочее.

«Если сравнивать статистические данные Москвы и Петербурга, то в Петербурге должно быть в три раза меньше смертей от коронавируса, чем в столице. А по официальным данным нашего города их меньше в 10 раз. Это связано с разницей в составлении статистики», - заключил Яковлев.