Профессор Яковлев объяснил, почему в Петербурге от коронавируса умирают реже, чем от гриппа

Бывший главный врач инфекционной больницы им. Боткина Алексей Яковлев рассказал «Доктор Питер» о ситуации с коронавирусом и гриппом.
С января по апрель внебольничной пневмонией заболели 7046 человек, из них 183 человека умерли. С 1 марта по сегодняшний день заболели около 17 тысяч человек, скончались 697. 133 из них умерли от коронавирусной инфекции.
ВОЗ рекомендует в период эпидемии гриппа при составлении статистики смертности от гриппа учитывать и летальные исходы от пневмонии, при которых посмертно был найден вирус гриппа. При этом не записывать воспаление легких как осложнение, называя это основной причиной смерти. Но если у больного гриппом человека с температурой 41 градус случается инсульт, причиной его смерти записывают инсульт. Поэтому получить достоверные статистические данные трудно.
Мы выяснили, что в эпидемию активности одного основного патогена он и является причиной 70% летальных исходов от пневмоний зимой. Весной степень активности традиционных респираторных вирусов понижается и к маю практически пропадает. Поэтому специалисты уверены, что весенняя заболеваемость респираторными болезнями в этом году вызвана основным циркулирующим возбудителем – COVID-19. Хотя не у всех больных с пневмониями при проведении ПЦР выявляется коронавирус, но в 99,9% случаев внебольничные пневмонии сейчас могут возникать только из-за того вируса, который обнаруживается у большинства», - разъяснил эксперт.
Со слов Яковлева статистика зависит от множества факторов. Поэтому нужно проводить углубленные исследования, поскольку новый коронавирус изучен еще мало.
Профессор считает, что научные данные часто расходятся с информацией, предоставляемой медучреждениями, по финансовой причине. Так, оплата по тарифам системы ОМС для больницы зависит от поставленного диагноза. Это проблема как для статистической службы, так и для науки. Для науки, в отличие от практической медицины, не важны коммерческие вопросы.
Со слов специалиста, разделять стационары на «пневмонийные» и «ковидные» некорректно. Эта грубейшая ошибка привела к распространению инфекции и заражению персонала. Эпидемиологическая служба Петербурга оказалась не готова к пандемии коронавируса. Два месяца эпидслужба города бездействовала, когда должна была провести подготовку городских больниц к приему инфицированных пациентов, обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты и прочее.
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