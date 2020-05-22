В Смольном объяснили резкий рост смертности пациентов с коронавирусом

Сегодня, 14:10

Александр Зуев

0

Image 16+
В Смольном объяснили резкий рост смертности пациентов с коронавирусом

В пресс-службе городского комитета по здравоохранению заявили, что резкий рост числа жертв коронавируса в Петербурге за последние сутки обусловлен увеличенной интенсивностью работы Комиссии по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ. Как рассказали в Смольном, за 23 мая удалось рассмотреть 36 клинических случаев смерти, что превысило обычное число рассматриваемых за раз случаев более чем в три раза.

Известно, что в Северной столице за минувшие сутки зарегистрировано 20 смертей от коронавируса. Ранее в городе регистрировали максимум шесть смертей в сутки. Всего умерших от COVID-19 в городе 133 человека.  

За последние сутки в городе заразились 384 человека, выздоровели — 328 человек. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 13 тыс. человек, выздоровевших — более 3,4 тыс. пациентов.

Список умерших пополнился девятью женщинами в возрасте от 53 до 90 лет и 11 мужчинами в возрасте от 28 до 90 лет, пишет Город+.  

Все они страдали хроническими заболеваниями - гипертонией, сахарным диабетом, атеросклерозом сосудов и кардиосклерозом. Но главной причиной смерти признана двусторонняя пневмония, вызванная СOVID-19. 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Петербурге второй этап единовременных выплат пожилым жителям начнется 25 мая

Вчера, 10:58

Губернатор Беглов не видит тенденций к смягчению режима ограничений в Петербурге

Вчера, 08:40

В Петербурге снят запрет на прощание с умершими

22-05-2020, 16:30

Торговые центры в Петербурге игнорируют режим повышенной готовности

22-05-2020, 13:30

Петербуржцы старше 50 лет смогут пройти профессиональную переподготовку

22-05-2020, 09:50

Петербург отпразднует День города в режиме трансляции

22-05-2020, 09:14

В Петербурге у двоих сотрудников комитета по вопросам законности нашли коронавирус

22-05-2020, 08:41

Май 2020 года в Петербурге попал в тройку самых холодных в 21 веке

18-05-2020, 14:42

Муфтий Петербурга призвал мусульман дома отмечать Ураза-Байрам

18-05-2020, 14:27

В ДТП в Петербурге на глазах у детей погибла мать

18-05-2020, 13:53

Полицейские Петербурга попросили разъяснений о штрафах за маски

18-05-2020, 11:17

Стали известны тарифы на содержание пациентов «Ленэкспо» в Петербурге

18-05-2020, 09:00

Беглов выразил соболезнование родным и близким врача-рентгенолога Парафило

17-05-2020, 08:20

В Петербурге скончался врач, заболевший коронавирусом

16-05-2020, 15:41

Михаил Пиотровский рассказал, как будет работать Эрмитаж после пандемии

16-05-2020, 13:50

На дороги Петербурга с 18 мая возвращаются маршрутки

16-05-2020, 10:21

Петербургские медики начали получать выплаты за работу в пандемию

16-05-2020, 08:29

В суд Петербурга поступила жалоба на «коронавирусные» похороны

16-05-2020, 08:28

Очередь из «скорых» заметили у больницы №122 на проспекте Культуры в Петербурге

15-05-2020, 21:18

В Петербурге на проезжую часть при перевозке упал танк

15-05-2020, 13:30

Комментировать

  • Наверное надо комиссии менее интенсивно работать,чтоб было меньше смертей. Делают из людей идиотов
  • Очень странное объяснение.....
Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров