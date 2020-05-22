В Смольном объяснили резкий рост смертности пациентов с коронавирусом

В пресс-службе городского комитета по здравоохранению заявили, что резкий рост числа жертв коронавируса в Петербурге за последние сутки обусловлен увеличенной интенсивностью работы Комиссии по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ. Как рассказали в Смольном, за 23 мая удалось рассмотреть 36 клинических случаев смерти, что превысило обычное число рассматриваемых за раз случаев более чем в три раза.

Известно, что в Северной столице за минувшие сутки зарегистрировано 20 смертей от коронавируса. Ранее в городе регистрировали максимум шесть смертей в сутки. Всего умерших от COVID-19 в городе 133 человека.

За последние сутки в городе заразились 384 человека, выздоровели — 328 человек. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 13 тыс. человек, выздоровевших — более 3,4 тыс. пациентов.

Список умерших пополнился девятью женщинами в возрасте от 53 до 90 лет и 11 мужчинами в возрасте от 28 до 90 лет, пишет Город+ .

Все они страдали хроническими заболеваниями - гипертонией, сахарным диабетом, атеросклерозом сосудов и кардиосклерозом. Но главной причиной смерти признана двусторонняя пневмония, вызванная СOVID-19.