В Петербурге второй этап единовременных выплат пожилым жителям начнется 25 мая

Сегодня, 10:58

Анна Лисова

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В Петербурге второй этап единовременных выплат пожилым жителям начнется 25 мая

С 25 мая в Петербурге начнется второй этап единовременных выплат по 2 тысячи рублей пожилым неработающим людям. 

Об этом сообщает КП – Санкт-Петербург, ссылаясь на пресс-службу Смольного. 

Ранее по 2 тыс. рублей получили пожилые инвалиды и пожилые люди на домашнем соцобслуживании. На втором этапе помощь выплатят тем петербуржцам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции. 

Городские власти сообщили, что деньги будут переводиться на счета тех, кому они положены, автоматически. Поэтому никакие заявления на получение этой помощи писать не придется. 

Как рассказал глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков выплату в 2 тыс. рублей в Петербурге получат еще 450 тыс. человек. На первом этапе на поддержку пожилых петербуржцев было выделено около 600 млн рублей, а на втором этапе на эти цели будет направлено 817,6 млн рублей. Средства город берет из своего резервного фонда.

 

 

 

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