Губернатор Беглов не видит тенденций к смягчению режима ограничений в Петербурге

Сегодня, 08:40

Анна Лисова

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Губернатор Беглов не видит тенденций к смягчению режима ограничений в Петербурге

В Петербурге еще рано снимать ограничения, введенные для сдерживания эпидемии коронавируса, считает губернатор города Александр Беглов. 

Пресс-служба администрации Петербурга, Беглов отчитался о ситуации с COVID-19 22 мая на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, передает Интерфакс – Россия

Губернатор констатировал, что в Петербурге еще не установилась тенденция к снижению суточных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Поэтому городские власти решили сохранить по меньшей мере до 31 мая все ранее введенные запреты и ограничения. 

Смягчения режима самоизоляции можно ожидать лишь после того, как в городе будет свободно не менее 50% от  общей потребности в инфекционных койках. На данный момент свободно 11% коек для больных, зараженных инфекцией. 

В Петербурге больных с коронавирусной инфекцией принимают в 21 стационаре, в том числе в шести федеральных медицинских учреждений. Всего в городе было создано более 9 тыс. коек для больных с COVID-19. Дополнительно прорабатывается возможность развернуть еще 1,25. тыс коек для людей, зараженных коронавирусом. 

Но в Ленинградской области уже стартовало поэтапное смягчение. В частности, власти региона разрешили работу летних террас в кафе, а также парикмахерских и салонов красоты. 

 

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