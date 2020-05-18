Торговые центры в Петербурге игнорируют режим повышенной готовности

В 47 торговых центрах, универмагах и гипермаркетах Петербурга обнаружены нарушения режима повышенной готовности в ходе проверок, которые были проведены комитетом по контролю за имуществом. Об этом сообщает «Фонтанка ». Всего в рамках проверок чиновники побывали в 118 торговых объектах. Были составлены 102 протокола по факту выявленных нарушений.

«По факту выявленных нарушений составлено 102 протокола, в отношении собственников торговых комплексов ведется работа по привлечению к административной ответственности», — рассказали в ККИ.

Проверки показали, что продукцией, которая не входит в список товаров первой необходимости, торговали в ТЦ «Балкания Нова» на Балканской площади, строительном доме «Петрович» на Московском шоссе, ТЦ «О'кей» на Пушкинском шоссе и на улице Маршала Жукова, магазинах сетей «Домовой», «Строитель» и «Афоня».

Магазин «Эльдорадо» в ТК «Норд» неприятно удивил тем, что его персонал проигнорировал требование об обязательном использовании средств индивидуальной защиты.

Во многих проверенных ТЦ ответственно отнеслись к введенным ограничениям. В частности, соблюдаются ограничения по количеству людей в торговых залах, персонал обеспечивается средствами индивидуальной защиты.

Стоит отметить, что те заведения общепита, которые ранее нарушали условия работы в период режима самоизоляции, при повторной проверке продемонстрировали, что больше не позволяют себе нарушений и работают на доставку готовых блюд. Те, кто не смог перейти временно на работу через доставку, закрылись.